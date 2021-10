Minister Visser op bezoek in Broek-Zuid: burgemeester geeft boodschap mee

Gemeente De Fryske Marren had geld aangevraagd via de verkeersveiligheidsregeling voor het aanleggen van de rotonde. De Fryske Marren heeft in totaal 1,2 miljoen uit de regeling gekregen, heel Fryslân zo'n 10 miljoen.

Rotonderondje

Burgemeester Fred Veenstra heeft met de minister van Infrastructuur en Waterstaat een rondje over de rotonde gefietst, die de verbinding tussen de A7 en Joure is via afslag Joure-West.

De bewoners van het nieuwbouwplan 'Broek-Zuid' moeten straks ook weer over de rotonde kunnen, net als fietsers die van Joure naar Sneek moeten.

Gemeente wil aquaduct

Bij het bezoek heeft demissionair minister Visser een taart van burgemeester Veenstra cadeau gekregen. Op de taart stond een afbeelding afgedrukt van een aquaduct onder de Skarster Rein. De gemeente is al langer aan het aansporen om een aquaduct in de A6 te zetten, om de huidige Scharsterrijnbrug te vervangen.