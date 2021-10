Vijf Friezen op nieuwe Boerinnen- en Boerenkalender

Het is de 11e editie van De Boerinnen Kalender die wordt uitgegeven en de vierde keer dat er ook een versie met mannen is. Op 8 oktober wordt de nieuwe kalender officieel gepresenteerd met een show, waarin alle boeren over de catwalk lopen.

De Friezen op de kalender zijn de boerinnen Dyan (Langweer), Gerjanne (Rotsterhaule), Nynke (Echtenerbrug), Sjoukje (Sneek) en boer Auke (Oosterzee).