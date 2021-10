Weken van de Admiraal in Dokkum: "Heel mooi, en niet te druk"

"Het was mooi, en niet te druk. Want laten we eerlijk zijn: al die mensen die we anders hebben bij de Admiraliteitsdagen, die wilden we nu ook niet", vertelt Jan-Michiel van der Gang van de organisatie.

De afgelopen weken was er veel te beleven in de binnenstad van Dokkum; van muziek en straattheater tot een foodmarket met meerdere foodtrucks. "Als wij horen wat de omzetten zijn geweest van de ondernemers en de horeca, dan is dat heel positief", aldus Van der Gang.

Jubileumeditie

De organisatie is intussen druk bezig met de voorbereidingen voor 2022. Dan staat de jubileumeditie van de Admiraliteitsdagen op het programma, die anders afgelopen jaar al zou plaatsvinden.

Van der Gang wil aankomend jaar flink uitpakken, maar vergeet de sterke punten van het format van dit jaar niet. "Beide kunnen prima naast elkaar bestaan, maar we moeten nu ook echt weer een keer een hoofdpodium hebben."

De eerste artiesten zijn alweer vastgelegd voor 1, 2, 3 en 4 september aankomend jaar. De Nederlandse poprockband BLØF zou afgelopen jaar al spelen op de Admiraliteitsdagen, maar is in principe ook al bevestigd voor 2022.