Zwaar griepseizoen verwacht, kwetsbare groepen opgeroepen voor griepprik

Die verwachting heeft te maken met afgelopen jaar. Door alle coronamaatregelen was er bijna geen griep. Mensen hebben daar dan ook geen antistoffen tegen aangemaakt en hebben dus minder weerstand. Alles bij elkaar kan dat leiden tot een 'stevig' griepseizoen, zegt infectieziekte-arts Everhard Hofstra van GGD Fryslân.

Druk op ziekenhuizen voorkomen

Vooral de ziekenhuizen kunnen daar last van krijgen, zegt Hofstra: "Naast mensen die getroffen worden door covid, krijg je ook mensen met gewone griep die naar het ziekenhuis moeten, of naar de intensive care. Kleine beetjes extra kunnen al snel voor problemen zorgen."

Hij raadt mensen in de kwetsbare groepen dan ook aan de griepprik te halen: "Het beschermt voor 40 procent tegen het krijgen van griep, maar belangrijker nog zorgt het voor milde klachten en kan ziekenhuisopname voorkomen."

Groep uitgebreid

De groep die de prik kan halen, is uitgebreid. Naast ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid komen nu ook zwangere vrouwen in aanmerking. Hofstra: "Die kunnen vanaf de 22 weken zwangerschapsduur één krijgen. Ze geven de antistoffen door aan hun kind en die is dan in de eerste zes maanden beter beschermd tegen luchtweginfecties. Verder mensen met obesitas en zij die getroffen zijn door zware corona en longschade hebben."