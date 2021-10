Fryslân Fûns zamelt geld in voor juridische strijd voor de Friese taal

Ondanks het feit dat het Fries een Rijkstaal is, ziet het Fryslân Fûns dat het Fries steeds minder wordt gebruikt. Dat komt deels omdat de overheid 'niet serieus' met de taal omgaat, zo vindt het fonds.

Rechtszaken om het Fries

"We zijn niet van plan om zelf een rechtszaak te voeren, maar we willen klaar staan met geld als dat nodig is", zegt penningmeester Arjen Dijkstra van het Fryslân Fûns uit. Het fonds heeft nog geen concrete zaak op het oog waar het geld voor in wil zetten.