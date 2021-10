Oud-speler Piet Keur: "Heerenveen heeft een sloom elftal"

Piet Keur speelde in totaal voor zes diverse clubs, met name aan zijn periode bij Heerenveen heeft hij goede herinneringen. Zo vindt hij Foppe de Haan een van zijn beste trainers die hij heeft gehad.

Foppe's passie

"Foppe was gewoon een goede trainer, heel realistisch. Hij zei: We spelen voor het publiek, we klappen erop en dan zien we wel. Hij zat ook vol passie. Je kon echt niet stilstaan, dan was je de lul."