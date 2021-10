Watergang in Balk in gebruik genomen om wateroverlast te voorkomen

De watergang kan in natte tijden water afvoeren, terwijl er in droge tijden water kan worden aangevoerd.

De buurt is er blij mee, zegt Harmen van der Zee: "Bij een flinke regenbui had ik het water een halve meter in de tuin staan. En bij droog weer viel het hier droog, dan stonk het hier verschrikkelijk. We hebben jaren gezegd dat er wat aan moest worden gedaan. Deze oplossing, met een verbinding naar De Luts, daarvan denk ik dat het prima zal werken."

'Wachten op de volgende grote bui'

Wethouder Irona Groenveld van De Fryske Marren mocht symbolisch de laatste schep grond weghalen met een grote graafmachine. Volgens haar moeten de problemen nu verleden tijd zijn. "Het moet natuurlijk nog blijken in de praktijk, maar het ziet er goed uit. We hebben er op gerekend en het ziet er goed uit. Misschien maar even wachten op de volgende grote bui om te zien, dan ben ik wel benieuwd hoe de boel zich hier houdt."

Mogelijk meer

Volgens Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân is het goed mogelijk dat er in de toekomst, mede door klimaatverandering, meer watergangen in Fryslân moeten worden gegraven.

"We hebben er rondom Harlingen en Franeker al veel gegraven in verband met bodemdaling door de mijnbouwactiviteiten. Maar ook in de rest van Fryslân, denk bijvoorbeeld aan het veenweidegebied, hebben we er in de toekomst meer nodig", zegt Van Weperen.