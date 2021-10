RIVM: 79 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Er zijn wel twee Friezen met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis, het gaat om twee inwoners van Leeuwarden.

Landelijk

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen maandag op 1.648. Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 1.691.