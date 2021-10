Zonne-autorace in Marokko in plaats van Australië: "Veel hoogteverschillen en bochten"

Hoen is verantwoordelijk voor het accountmanagement bij het team. Als de race eenmaal begint, over drie weken, zit hij in de auto die voor de zonne-auto uit rijdt. "De race rijden we in een soort konvooi. De eerste auto wijst in feite de weg. En erachter rijdt een bus."

De start van de race is op 25 oktober in Agadir. "De komende weken staan in het teken van heel veel testen. En oefenen: bochtjes draaien en heuveltjes op rijden."