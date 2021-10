Polsbandjes binnenkort breder ingezet in Friese horeca

Leeuwarden was afgelopen weekend de eerste gemeente die de polsbandjes gebruikte. De horecabezoekers zijn positief over de eerste ervaring met de nieuwe bandjes. Het gebruiken van polsbandjes moet de rijen voor horecazaken korter maken, omdat je met een polsbandje je QR-code niet meer hoeft te tonen.

Steeds meer interesse

Andere gemeenten hebben nu ook interesse. Gemeente Heerenveen is bezig om de polsbandjes in te voeren, Smallingerland is ook enthousiast: "Omdat het voor de bezoekers gewoon heel erg prettig is als je zo'n polsbandje hebt. Dan weet de horeca meteen: 'doorlopen'", zegt burgemeester Jan Rijpstra.

Gemeente Smallingerland wil daarom gauw met horecaondernemers om de tafel. "We hebben de horeca uitgenodigd om hierover zo snel mogelijk met ons te spreken. Hoe gaan we het doen, willen jullie het doen, en op welke wijze?"

Snel inzetten

Rijpstra hoopt de bandjes gauw in te kunnen zetten. "Als de minister ook zegt dat hij het op deze wijze goed ziet zitten, dan denken wij 'laten we het zo snel mogelijk doen'."

Een woordvoerder van de gemeente Súdwest-Fryslân laat weten dat er daar voorlopig nog geen systeem met polsbandjes wordt ingevoerd.