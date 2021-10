Fryslân veiligste verkeersprovincie van Nederland

Dat blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van de politie en Rijkswaterstaat. Met 4,8 ongelukken per duizend inwoners ben je in Fryslân het veiligst op de weg. De veiligste gemeente is Schiermonnikoog, daar gebeurde in 2020 geen enkel verkeersongeluk, op het eiland rijden weinig auto's.