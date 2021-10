Het verhaal achter: "It lân fan moarn freget de moed fan hjoed"

We horen een stem: 'Het is het zoeken. Een onzeker tasten en stappen in het land achter de crisis. Nieuwe wegen, waar liggen ze, hoe lopen ze? We moeten verder. Wie wijst de weg? Wie heeft de ideeën, wie de moed? Zo begint het televisieprogramma 'Berchrede fan it flakke lân' van FryslânDOK. In de serie komen acht denkers aan het woord over hun ideeën over de wereld na corona.

Verdieping zoeken

Programmamaker Bart Kingma bedacht daarvoor de zin 'It lân fan moarn freget de moed fan hjoed (Het land van morgen vraagt de moed van vandaag). Kan hij zich nog herinneren hoe dat ging? "Het begon met de corona-uitbraak in maart afgelopen jaar. Niemand wist wat het was en hoe het zou uitpakken. Ook voor onze programma's niet. Een scène draaien bij een activiteit kon bijvoorbeeld niet meer, want alles werd geschrapt."

"We dachten na over welke programma's we wel konden maken. Het moest over corona gaan, maar we wilden daarin de verdieping zoeken. Zo kwamen we op het idee om met mensen te praten die een visie hebben over hoe de wereld er na corona idealiter zou moeten uitzien."