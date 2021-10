Rolstoeltennisser Tom Egberink bezorgt Nederland wereldtitel

In de poulefase was Nederland al oppermachtig. In drie wedstrijden tegen Polen stond Nederland maar twee games af en Oostenrijk won slechts drie games tegen Egberink, Ruben Spaargaren en Maikel Scheffer.

Frankrijk was de tegenstander in de halve finale. Spaargaren won de eerste wedstrijd, waarna Egberink de finaleplaats veilig kon stellen. De eerste set ging in een tiebreak naar Nicolas Peifer, maar Egberink stelde orde op zaken met 7-5 en 6-1.

Spannende finalewedstrijden

In de finale moest Nederland tegen Spanje. Spaargaren versloeg Daniel Caverzaschi in drie sets. Daarna moest Egberink tegen Martín de la Puente. De Spanjaard won de eerste set (4-6), maar Egberink vocht zich goed terug en pakte de volgende twee sets (6-3, 6-2). Daarmee was de titel voor Nederland binnen.

De laatste keer dat Nederland de wereldtitel pakte was in 2011.