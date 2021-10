De zeven leeuwen die uit Roemenië zijn opgehaald door de stichting Viervoeters wennen nu aan hun nieuwe verblijf bij roofdierenopvang Felida in Nieuweberkoop. Ze zaten in veel te kleine ruimtes, onveilig voor mens en dier. De eigenaar had ze overgenomen van een Deens circus. De drie-jarige Simba was er het slechtst aan toe.