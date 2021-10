Roemeense leeuwen wennen aan verblijf in Fryslân: "Heel serieuze problemen"

De eigenaar had ze overgenomen van een Deens circus. De drie-jarige Simba was er het slechtst aan toe, vertelt verzorger Juno van Zon van Felida. "Hij heeft heel serieuze problemen. Hij is heel klein en heeft vergroeiingen. Dat duidt op een slechte voeding en slechte verzorging in het algemeen."

In Roemenië werden de dieren gebruikt voor entertainment, zegt Van Zon. "Simba werd gebruikt in een muziekvideo. Hij had allemaal verwondingen. Daardoor wisten we wat er aan de hand was. Gelukkig hebben heel veel mensen in Roemenië ertegen geprotesteerd."