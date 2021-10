Leeuwarder stappers vinden polsbandjes beter dan QR-code

Bij de horeca en de stappers waren de reacties positief. Daarmee lijkt de eerste dag waarop er met polsbandjes is gewerkt in plaats van met de corona-app, een succes. In Leeuwarden waren twee 'checkpoints' met ieder zes loketten: op het Waagplein en op het Zaailand.

Honderd mensen binnen een uur

"De reacties zijn heel positief", zegt Ton Eijer, woordvoerder van de horecaondernemers. "In het eerste uur, van 11 tot 12, hadden we al honderd mensen die een bandje haalden. Dat was dus een hele goede start. En voor het personeel is het helemaal fijn. Het is een verlichting voor de mensen die het moeten controleren."

Festivals willen ook meedoen

Volgens Wiebe Kootstra van de gemeente Leeuwarden is er meer belangstelling om mee te doen aan het systeem van polsbandjes.

"Het Media-Art-festival gaf aan dat ze mee wilden doen. Cityproms en Roze Zaterdag hebben ook al belangstelling getoond. Zo kan je voor de hele binnenstad wat betekenen en niet alleen voor de horeca."

Voorlopig zijn de bandjes van elf tot elf uur op vrijdag en zaterdag te krijgen. Als de openingstijden van de horeca verruimd worden, dan blijven de checkpoints mogelijk ook langer open.