Henk de Jong vindt rode kaart 'flauw', maar nederlaag '100 procent terecht'

De Cambuurcoach was het niet eens met de rode kaart voor Alex Bangura. "Ik vond het een hele goede scheidsrechter, maar een hele flauwe rode kaart. Volgens mij was het ook nog buitenspel, maar dat mag je niet terugdraaien."

De Jong was wel blij dat de nieuwe aanvaller van de Leeuwarders, Roberts Uldrikis, zijn debuut gemaakt heeft en daarbij ook direct een doelpunt maakte. "Het was een 'lucky', maar hij scoort wel. Ik vond hem een paar keer ongelukkig, maar hij is nieuw. Ik ben blij dat hij een paar minuten gemaakt heeft."

Wat 'speciaals' voor Zlatan

Uldrikis zelf was blij met zijn doelpunt. "De bal kwam naar me toe en ik gebruikte mijn grote voeten in mijn voordeel. Vandaag is Zlatan Ibrahimovic jarig, een van de beste aanvallers in de wereld en ik wilde wat speciaals doen. Misschien ook wel voor hem", zegt hij in het Engels tegen verslaggever Geert van Tuinen.