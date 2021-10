LDODK sluit eerste helft veldcompetitie af met winst en koppositie

Erwin Zwart was blij met de overwinning op Blauw-Wit, want het was een belangrijke wedstrijd. "We konden op een gedeelde eerste plek komen bij winst, maar bij verlies werden we vijfde."

De wedstrijd was aardig in evenwicht: halverwege was het 13-13. Daarna liep LDODK wat uit, maar de ploeg uit Amsterdam kwam terug in de wedstrijd. "Wij krijgen net wat te makkelijk goaltjes tegen", zegt Zwart erover. Toch lukt het LDODK om de overwinning over de streep te trekken.

"Dico Dik zorgt voor eenheid"

Bij LDODK is Dico Dik de opvolger van Henk Jan Mulder als trainer. Volgens Zwart zit er verschil tussen de aanpak van beide mannen: "Henk Jan is op trainingen tot op de puntjes voorbereid, heel veel op de details. Dico is veel bezig met de groep, dat het een eenheid wordt."

De ploeg van trainer Dik heeft zeven punten gepakt in de veldcompetitie. Drie keer won de ploeg uit Gorredijk, één keer speelde ze gelijk en één keer verloor LDODK. De ploeg heeft evenveel punten als koploper Fortuna uit Delft. Fortuna heeft echter een beter doelsaldo.