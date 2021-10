Cambuur komt tekort tegen AZ bij debuut Uldrikis

Vlak voor rust werd het ook nog bijna 0-3. Jesper Karlsson werd vrijgespeeld en had de hoek voor het uitkiezen, maar Stevens kon de bal tegenhouden.

AZ beslist wedstrijd

In de tweede helft leek Cambuur beter in de wedstrijd te komen, maar kansen kregen ze bijna niet. Na een halfuur besliste AZ de partij. Jordy Clasie werd de diepte in gestuurd en maakte het beheerst af: 0-3.

Bij Cambuur maakte de Letse aanvaller Roberts Uldrikis na een uur zijn debuut. De aanvaller kon direct juichen toe hij een schot van Michael Breij van richting veranderde waardoor de bal zo het doel in vloog: 1-3.

Rood voor Bangura

Na het doelpunt probeerde Cambuur terug te komen in de wedstrijd. Breij was met een hard afstandsschot dichtbij de aansluitingstreffer, maar de bal ging over het doel van AZ.

In de slotfase moest Cambuur verder met tien man. Bangura had al geel en hield in de 88ste minuut Aslak Fonn Witry vast. Scheidsrechter Kamphuis stuurde hem daarom van het veld.

Door de nederlaag staat Cambuur voorlopig achtste met 12 punten.