Zondagsclubs verdwijnen, maar Jubbega houdt vol: "We hebben het aardig op de rit"

En voor de supporters komt de voetballerij op zondag ook wel goed uit, volgens Varwijk: "Wij zijn een arbeidersdorp. Op zaterdags zijn er bij ons altijd een heleboel andere activiteiten. En veel supporters zijn ook 'gewend' op de zondag."

Wat bij genoeg clubs ook speelt: het is moeilijk om genoeg vrijwilligers te vinden die het op beide dagen naar de club willen komen om werk te doen. "We hebben vast kantinepersoneel, dat scheelt een heleboel. Daar hoeven we niet naar om te kijken. En bij thuiswedstrijden van ons eerste hebben we een vast ploegje vrijwilligers."

Nadat het voetballen zo lang stillag vanwege de pandemie, was het wel even afwachten of al die vrijwilligers terug zouden komen. "De aanloop was wat moeilijk", zegt Varwijk. "Maar we hebben het nu weer aardig op de rit."