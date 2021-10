Geen euforie bij Heerenveen na overwinning op PEC Zwolle

Veerman was niet alleen maar negatief. De middenvelder was blij met de punten. "Misschien had het wel een gelijkspel moeten worden vandaag, maar ik ben wel blij dat we hem over de streep hebben getrokken."

Knokken en strijden voor mooie punten

Trainer Johnny Jansen was ook blij met het resultaat. "We moesten knokken en strijden om een overwinning binnen te halen en volgens mij hebben wij dat goed gedaan en hebben we hele mooie punten gepakt."