Heerenveen wint door eigen doelpunt van hekkensluiter PEC Zwolle

Heerenveen was na tien minuten voor de eerste keer gevaarlijk, maar Arjen van der Heide schoot na een hoekschop in het zijnet. Even later kreeg PEC een nog grotere kans. Mous was uit positie, maar Gervane Kastaneer kon de bal niet tussen de palen krijgen.

Kansjes voor beide ploegen

Heerenveen was slordig in de eerste helft. Veel passes mislukten bij de Friezen. De hekkensluiter uit Zwolle was het meest dreigend: zo kregen Mark Pabai en Slobodan Tedic kansen om te scoren.

Na een halfuur was er weer eens een mogelijkheid voor Heerenveen. Henk Veerman draaide weg bij zijn tegenstander, maar schoot in het zijnet. Later was Sven van Beek gevaarlijk bij een hoekschop, maar zijn kopbal werd knap tegengehouden door keeper Kostas Lamprou van PEC Zwolle.