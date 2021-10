VC Sneek heeft drie keer een grote voorsprong, maar verliest toch van Sliedrecht Sport

De Friezinnen gingen goed van start in Zuid-Holland. Sneek kwam zelfs op een voorsprong van 10-16 en later op 20-23, maar de regerend landskampioen pakte uiteindelijk met 26-24 toch de eerste setoverwinning.

In de tweede set had de Friese ploeg opnieuw een grote voorsprong. VC Sneek kreeg met 16-24 zelfs acht setpunten, maar ze hadden aan één al genoeg om de tweede set binnen te halen.

Druk te groot?

Zo effectief als Sneek met de setpunten omging in de tweede set, zo slordig was dat in de derde set. Deze keer kwam de ploeg van trainer Jeffrey Scharbaai opnieuw op een grote voorsprong: 18:24. De zes setpunten die dat opleverde werden echter niet benut.

Het zevende setpunt op 24-25 werd ook niet gepakt, waarna de set uiteindelijk met 28-26 naar Sliedrecht ging.

Mentale klap

Dat was een mentale klap voor Sneek. In de vierde set liep Sliedrecht dan ook al snel uit en pakten ze de set relatief eenvoudig met 25-17.

Volgende week zaterdag staat voor VC Sneek de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. FAST is dan de tegenstander.