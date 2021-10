Schulting wint twee afstanden op Invitation Cup, Knegt derde op 1.500 meter

De International Invitation Cup is voor de shorttrackers de eerste test in het nieuwe seizoen. De Nederlandse selectie neemt het in Thialf op tegen buitenlandse toppers.

Omdat de shorttrackers dit toernooi gebruiken als voorbereiding op de wereldbekers, waar ze zich kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van Beijing, wordt zo min mogelijk risico genomen wat betreft het coronavirus. Toeschouwers zijn daarom niet welkom.