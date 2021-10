Harlingen heeft er een kunstwerk bij van 14 meter hoog

Frank Stella maakte het beeld al in 2001. Het heeft in totaal twintig jaar geduurd voordat het gevaarte een plaats kreeg. Oerol-oprichter Joop Mulder heeft ervoor gezorgd dat het beeld in Harlingen kwam. Broken Jug is bij de Tjerk Hiddessluizen neergezet en wordt de ingang van het langparkeerterrein.

Bij de laatste fase, het op zijn plaats tillen met drie hijskranen, waren veel toeschouwers. Het was een secuur werkje om het stalen kunstwerk van de trailer te takelen en daarna uit te lijnen om alle gaten voor de bouten te krijgen.

Aanwinst

Wethouder Erik de Groot uit Harlingen maakte met zijn collega's symbolisch een paar van de bouten vast.