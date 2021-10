Welcome to the Village volgend jaar niet meer in Groene Ster, maar in Leeuwarder binnenstad

De afgelopen jaren was er veel gedoe over de locatie van het festival. De stichting Groene Ster Duurzaam was bang voor natuurschade en kreeg gelijk van de rechter.

Tijdelijke oplossing

"Het festival voor een jaar naar de binnenstad verplaatsen betekent zekerheid", zegt festivaldirecteur Ruben Bosch. "We gaan iets organiseren dat doorgaat na twee bijzondere jaren, voor onze bezoekers, artiesten, ondernemers, vrijwilligers en onze partners."

Het is echter niet de bedoeling dat Welcome to the Village voortaan ieder jaar in de binnenstad wordt gehouden. De organisatie zegt nog te zoeken naar een geschikte locatie voor de jaren daarna.