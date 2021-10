Oud-wielrenner Pieter Weening benoemd tot ereburger van Achtkarspelen

Weening fietste zaterdag mee in de Profronde van Surhuisterveen. De 40-jarige Fries stapte enkele rondes voor het einde uit de koers en kreeg van burgemeester Oebele Brouwer de erepenning van de gemeente Achtkarspelen.

De wielrenner uit Harkema zette vorig jaar na zeventien seizoenen een punt achter zijn carrière. In die periode behaalde hij dertien overwinningen bij internationale wedstrijden. waaronder een etappe in de Tour de France en twee in de Giro d'Italia.

Weening woonde lange tijd in België, maar komt nu terug naar Fryslân om in Kootstertille te wonen.