Buitenpost verliest topper; ook Harkemase Boys en ONS Sneek onderuit

In de hoofdklasse speelde ONS Sneek tegen het nog puntloze Noordscheschut. De Snekers hadden het echter lastig. Na een halfuur maakte Patrick van der Veen een overtreding en kreeg Noordscheschut een strafschop. Die werd binnengeschoten: 1-0.

Nog voor rust 3-0 voor Noordscheschut

De situatie werd nog erger toen de ploeg uit Drenthe direct daarna de 2-0 maakte. Vlak voor rust werd het ook nog 3-0 en zo werd het een lastig verhaal voor ONS.

In de tweede helft deed Gerben Visser al snel wat terug voor de Snekers, maar na zo'n 70 minuten werd het ook alweer 4-1 voor Noordscheschut.

Toch nog spannend

In de slotfase maakte ONS er toch nog een spannende wedstrijd van. Eerst maakte Gerben Visser 4-2 en even later werd het via Jermaine Bregita ook nog 4-3. Het werd echter niet meer 4-4 en zo pakt ONS geen punten deze wedstrijd.

De ploeg van Jan Vlap staat nu zevende met 9 punten uit zes wedstrijden.