Buitendijks landschapskunstwerk 'Terp fan de Takomst' bij Blije 'geopend'

"Het was fantastisch. We hadden mooi weer erbij en enthousiaste mensen", zegt Andringa. Die mensen moesten wel de laarzen, want het pad naar het kunstwerk toe was nog nat en modderig.

"Het is een work-out even op dit moment. Kun je wel een beetje naast de paden lopen en een droger plaatsje vinden. Als je niet zo goed ter been bent, zou ik het niet doen. Als je van een stevige wandeling houden en de laarzen meehebben, dan is het goed te doen."

Officiële opening

De officiële opening laat echter nog even op zich wachten, omdat de terp nog niet helemaal klaar is. "De dwarsliggers zijn nog niet klaar. Eerst was het hout leveren een probleem en daarna gingen de machines stuk", legt Andringa uit.

De officiële opening staat gepland voor juni volgend jaar.