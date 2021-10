Brand in WTC Hotel in Leeuwarden 'meester'; gasten zaterdagavond niet meer terug

"De brand is wel uit, maar er is veel schade. Mensen kunnen vannacht niet in het hotel slapen", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Toen de brand uitbrak waren er 126 mensen in het gebouw aanwezig. De gasten van het hotel kunnen zaterdagavond vanwege de schade niet in het hotel slapen. Er wordt geprobeerd de persoonlijke eigendommen wel zo snel mogelijk bij de gasten te krijgen.

Drie mensen zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Er zijn verder geen slachtoffers.

Veel rook

Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij in het gebouw. Dat zou het lastig maken om de brand te blussen. "Er zijn meerdere eenheden opgeroepen, omdat we handjes nodig hebben", laat de brandweer weten.

Er is veel rook- en waterschade in het hotel. De schade op de vierde etage is het grootst, maar ook op de tweede en derde etage is er waterschade. Op de hogere etages is ook rookschade.