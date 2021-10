Motor op tafel in muziektheatervoorstelling Sulla Strada van Blau Hynder

Buigen of barsten

Het verhaal gaat over een stadsmeisje dat besluit in Fryslân haar vader op te zoeken die ze eigenlijk nooit heeft gekend. Henk Zwart speelt de rol van de vader en Anouk van Duifhuizen is de dochter. De vader weet dat hij gaat sterven en verkoopt al zijn spullen. Zijn mooie motor moet er ook aan geloven. Vader en dochter maken samen een roadmovie. Wordt het buigen of barsten?

De vader woont met drie broers in een huis. Dat zijn de muzikanten Anne Zwaga , Richard Veltman en Cajan Witmer. Zij acteren ook mee in het stuk. In deze mannenhuishouding kan veel. De motor wordt op een gegeven moment op de tafel gereden om hem te kunnen nakijken.