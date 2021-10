HEA! Wietze van der Meer leidt speurhonden op

Wietze van der Meer uit Garijp werkt bij de politie, maar het opleiden van speurhonden is zijn grote passie. Hij is erg ziek geweest en heeft lang in het ziekenhuis gelegen. Dat heeft een wending in zijn leven gebracht. Hij geeft nu trainingen aan particulieren en instructeurs om speurhonden op te leiden. Wietze leert ze speuren naar bijvoorbeeld drugs, wapens of personen. In Drachten heeft hij een loods waarin een heel huis is nagebouwd en de honden getraind worden.