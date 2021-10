Hayo Apotheker (D66) over formatie: "Dit is een nieuwe ronde, nieuwe kansen"

Oud-burgemeester en oud-minister Hayo Apotheker van D66 wil de nieuwe stap in de formatie nog niet als winst zien. "Geen overwinning, die moet nog komen. De onderhandeling zullen moeten aangeven wat voor regeerakkoord dit wordt en of die wel voldoet aan de problemen van vandaag en morgen, en of daar voldoende progressief gehalte in zit."

D66 valt volgens Apotheker niets aan te merken. "Wat ze hebben gedaan is zeggen 'er zijn geen alternatieven meer, wij hebben maandenlang geprobeerd Nederland nog een tweede of derde progressieve partij te geven', het valt ons niet te verwijten dat we nu op deze formule met de huidige vier partijen uitkomen."

Toch met ChristenUnie

Zijn partij heeft in deze formatie dus uiteindelijk sommige eisen los moeten laten. "Dat is geen knieval, dat is gewoon inzien dat dit land geregeerd moet worden en dat zie ik als een kracht."