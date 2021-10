Omrop TIP: Dolf Verroen, het kind, de schrijver

Als kind wist Dolf Verroen (Delft, 20 november 1928) al, dat hij schrijver wilde worden. Zijn moeder drukte hem op het hart dat hij daar niet bijzonder genoeg voor was. Zijn vader dacht dat er met het schrijverschap geen droog brood te verdienen was, en regelde een baantje voor hem bij de Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Dat nooit, dacht Dolf. Hij ging er niet naar toe.