Harlingen pakt 'plastic soup' aan met een scherm van belletjes

In het Van Harinxmakanaal wordt vijf jaar lang met het belletjesscherm geëxperimenteerd. De bedoeling is dat het zo'n 86 procent van het afval dat naar zee drijft, kan opvangen. "We gaan ervoor zorgen dat Harlingen over een paar jaar de schoonste stad aan het Wad is", zegt wethouder Harry Boon van Harlingen. "Niet alleen op het land zwerfafvalvrij, maar ook in het water."

Meer dan zes ton

In totaal kost het project 613.000 euro, daarvan steun het Waddenfonds het project met zeker 550.000 euro. "Het geld is er nu, dus we gaan het in 2022 voor elkaar maken."