VC Sneek start eredivisie met oude bekenden: "Het was direct een warm bad"

De periode in het buitenland duurde voor Siebring wat korter: ze heeft drie jaar gespeeld in Duitsland en Finland. Haar rentree heeft twee oorzaken. Een daarvan is corona. "Wil ik nog weer een jaar ver weg van iedereen in combinatie met corona", vroeg de 24-jarige Drentse zich af.

'Klushuis'

Daarnaast kocht Siebring samen met haar vriend een huis. "Het is een klushuis en het is dan wat lullig om te zeggen: tot over negen maanden en ik zie het wel als het af is."

Oud is blij dat ze als echte Sneker terug is bij haar oude club. "Ik had prima nog een paar jaar op een leuk niveau kunnen spelen in het buitenland, maar ik haak net niet aan bij het Nederlands team. Dan zijn er meer dingen dan volleybal", vertelt de spelverdeler. "En je wilt ook wat dichter bij vrienden en familie zijn. Dat heeft ook meegespeeld."