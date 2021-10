Hoge gasprijzen zorgen voor leegstand tuinbouwkassen

"Er zit veel emotie in die gasmarkt", zegt Jaap Vink van tuinbouwbedrijf Vink Sion in Berltsum. "Was er een aantal maanden geleden nog bijna paniek om een prijsverschil van één cent, in de afgelopen 24 uur is de prijs met dik 10 cent gestegen."

Biomassa

Vink zelf heeft daar niet direct last van. Hij werkt met een eigen energiecentrale die gestookt wordt op biomassa. "Maar ook daar ga je deze gekte straks wel merken. Die biomassa wordt dan ook duurder."

Er zullen tuinders omvallen, denkt Vink. "Als je nu nog een energiecontract af moet gaan sluiten dan wordt dat duur. Heb je een langdurig contract dan is de schade te overzien. Voor de hele sector is dit dramatisch."