Rami Kaib helpt zelfmoordpreventie in Zweden: "Voor mijn beste vriend"

Bijna vijf weken geleden kreeg linksback Rami Kaib tijdens een training een tik op zijn kaak. De Zweed had er flink last van, maar er leek niets aan de hand verder.

Kan Rami Kaib weer een wortel eten?

Een paar dagen later is Kaib thuis en eet hij een wortel. Hij hoort 'knak'. De volgende dagen kan hij eigenlijk niet meer eten. Het blijkt dat hij zijn kaak gebroken heeft. Het is zo erg, dat hij alleen nog maar vloeibaar eten kan eten. "Het was zo pijnlijk, niet normaal. Nu is het weer goed. maar ik kijk over een half jaar wel weer eens of ik een wortel zal eten."