Girowinnaar Bernal vervangt Ganna bij profronde Surhuisterveen

De organisatie van de profronde moest op het laatste moment op zoek naar een vervanger voor de Italiaan, omdat hij vanwege familieomstandigheden had afgezegd. "Het is wel vaker last minute, maar nu kneep ik hem toch wel even", zegt organisator Erik Jager.

"Met Bernal hebben we een mooie vervanger", zo zegt de organisator. De 24-jarige wielrenner won naast de Tour en de Giro ook nog Parijs-Nice, de Ronde van Zwitserland en de ronde van Californië.

Naast Bernal staan ook onder meer Elia Viviani, Fabio Jakobsen en Pieter Weening aan de start van de profronde van Surhuisterveen.