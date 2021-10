Van de Seine naar Kootstertille: skûtsje Nooit Gedacht is thuis

Emotioneel

Voor Bart Coen was het moment dat het skûtsje voor het eerst de werf in Kootstertille in kwam emotioneel. Coen werd in 1946 geboren op het skûtsje de Nooit Gedacht. Nadat zijn vader het schip in de jaren '60 van de hand deed heeft hij het skûtsje nooit meer terug gezien.

Coen had de tranen in de ogen toen bij Haitsma Beton het schip aan de wal werd gebracht. "Dat ik het schip ooit weet zou zien.. Dat had ik 'Nooit Gedacht'.