Friese paralympiërs gehuldigd in Drachten: "Een fantastische afsluiting"

Baanwielrenster Alyda Norbruis uit Ureterp had vooraf geen idee wat zij van de huldiging kon verwachten. "Maar ik vind het mooi dat het wordt gedaan en dat het belang van het sporten en de prestaties die wij hebben neergezet worden gezien. Je moet het altijd zelf doen. Maar het is ook naar de buitenwereld een eye opener dat sport heel belangrijk is. Ik hoop dat het de medemens kietelt om in beweging te komen."

"Het is voor mij beslist"

Norbruis wist zilver mee te nemen uit Tokio. Voor Norbruis was de huldiging extra speciaal, omdat ze stopt met de sport. "Deze Spelen waren de laatste. Mijn carrière is helaas voorbij, dit was het. Het doet veel met me. Daar moeten we het maar niet al te veel over hebben. Je wil zo'n keuze maken omdat je er zelf geen zin meer in hebt of omdat het mooi is geweest. Alles in mij raast dat ik nog graag verder wil, maar het lichaam zegt anders. Dus het is voor mij beslist."

Fantastische afsluiting

Het was wel een fantastische afsluiting, zegt ze. "Met mijn beste race ooit. Vraag me niet hoe is het heb gedaan, ik vraag me dat zelf nog steeds af. Maar zo zie je maar: op het goede moment kunnen er hele mooie dingen gebeuren en dan kun je boven jezelf uitstijgen. Op de momenten dat het moest, heb ik de prestatie naar boven kunnen halen. Bizar."

Wat ze nu zal doen, weet ze nog niet. "Ik wil er vooral voor zorgen dat het een niet al te zwart gat wordt. De precieze invulling weet ik nog niet, dat zal de komende tijd juist de zoektocht worden."