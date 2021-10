Meer dan de helft van Friese besmettingen in noordoosten

De vier gemeentes waar omgerekend naar het aantal inwoners de meeste positieve tests waren, zijn de vier in de noordoostelijke hoek: Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Noardeast-Fryslân. Dat was afgelopen week ook al zo.

Volgens de GGD kan het erop wijzen dat mensen minder bereid zijn om zich te laten testen. Dat zou kunnen betekenen dat de verspreiding van het virus ook minder goed in beeld is.

Een groot deel van de besmette mensen is tussen de 18 en de 30 jaar. In Achtkarspelen vormen kinderen de grootste groep van de positieve tests.

Kramer ziet dat beeld ook in zijn gemeente. "Ik denk dat het een rol speelt dat wij hier wat verder van testlocaties af zitten en dat de vaccinatiegraad wat lager is. En we hebben een paar grote evenementen gehad de afgelopen weken, dus dat heeft ook effect gehad."

Lagere vaccinatiegraad in dezelfde gemeentes

De vaccinatiegraad in de vier betreffende gemeentes is ook lager dan in de rest van Fryslân. In Dantumadiel (69,3) en Achtkarspelen (69,5) is minder dan zeventig procent van de mensen van twaalf jaar en ouder gevaccineerd.

Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel komen daarna, al zitten die twee gemeentes wel een stuk dichter bij het Friese gemiddelde van 75,9 procent.