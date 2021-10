Terschelling verleent vergunning voor festival Eilân

De rechter verbood het festival in 2019 omdat er problemen waren met de vergunning. Een probleem was onder andere dat het festival plaats zou vinden naast het stiltegebied met beschermde dierensoorten.

Vergunning voor één jaar

Daniël van Drunen van het organiserende bedrijf Chasing the Hihat reageert met blijdschap op het verlenen van de vergunning door de gemeente. Hij zegt dat er veel tijd besteed is aan de vergunningsaanvraag, om nieuwe bezwaren zoveel mogelijk te voorkomen. Hij geeft aan dat de gemeente het verstandiger vond om de vergunning te verlenen voor één jaar en niet voor vijf jaar, zoals eerst de bedoeling was. Daarmee hopen B&W op meer draagvlak van de gemeente.

Er mogen maximaal 6.000 mensen komen. In een eerdere vergunningsaanvraag was gevraagd om 9.000 bezoekers, om zo ruimte voor groei in de toekomst te houden.