Walrus verlaat Harlinger zeedijk, volgende bestemming onbekend

De walrus werd eerder al gezien op Schiermonnikoog en later dus in Harlingen. Daar zocht ze rust. Deskundigen riepen mensen op om vooral niet naar Harlingen te komen en het dier met rust te laten. Toch werd het druk in Harlingen. Het gebied waar de walrus lag, werd afgezet.

Dat een walrus in Friese wateren zwemt, is bijzonder. Toen ze vorige week werd gezien bij Schiermonnikoog, was dat voor het eerst in 23 jaar dat een walrus in Nederland werd gezien.

Veel belangstelling voor de walrus in Harlingen: