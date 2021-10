Eerste Friese bioscoopfilm in 20 jaar meest bezochte film in Fryslân

Stjer is gemaakt door de band De Hûnekop en regisseur Janko Krist en gaat over een seriemoordenaar die het heeft voorzien op Friese artiesten.

Niet alle Friese bioscopen hadden het succes verwacht. "Wel dat veel fans van De Hûnekop de film zouden kijken, maar de film trekt een veel breder publiek", zegt Nick van der Berg van CineSneek.

Buiten Fryslân

De film wordt inmiddels ook vertoond buiten de provinciegrenzen. Zo draait Stjer in bioscopen in Emmeloord, Klazienaveen en Heerlen. In Groningen draaide de film voor een groep studenten.

"In Groningen hebben we het ondertiteld", zei regisseur Krist toen. "We willen nu natuurlijk de wereld veroveren. Dus dan moet er ondertiteling bij."

De Hûnekop-zanger Emiel Stoffers speelt de hoofdrol in de film: "We hadden natuurlijk gehoopt dat Stjer een succes zou worden, maar dat blijft altijd afwachten. Ik ben er ontzettend trots op dat zoveel mensen enthousiast zijn over de film."