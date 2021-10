Aantal rokers in Fryslân in acht jaar met een kwart gedaald

Dat meldt vergelijkingssite Independer op basis van alle GGD'en in samenwerking met het RIVM en it CBS. De grootste daling in het aantal rokers in Fryslân was in Tytsjerksteradiel: daar rookten vorig jaar 34,5 procent minder mensen dan in 2012.

Niet in alle Friese gemeentes is het percentage rokers gedaald. In Dantumadiel zijn er 5,6 procent meer rokers. Harlingen is de gemeente met relatief de meeste rokers: een op de vijf steekt daar een sigaret op. Ook in Súdwest-Fryslân en Achtkarspelen is het percentage rokers relatief hoog.

Vergeleken met andere provincies heeft Fryslân relatief veel rokers: 17,6 procent van de Friezen rookt. Alleen in Groningen en Limburg ligt het percentage rokers hoger.

'Jongeren beïnvloed door volwassenen'

Onder jongeren heeft Fryslân zelfs de meeste rokers. De invloed van volwassenen lijkt groot, volgens Independer. In de provincies waar relatief de meeste volwassenen roken, ligt het percentage rokende jongeren ook het hoogst.

Aantal volwassenen dat rookt: