Meer Friese zondagclubs stappen over op zaterdagvoetbal door nieuwe regel KNVB

Frisia heeft sinds een paar jaar een eerste elftal op de zaterdag, al speelt die wel veel lager dan het zondagteam. Het zaterdagteam heeft binnen de club veel aandacht gekregen en de hoop was dat de ploeg de afgelopen jaren een paar keer zou promoveren. Door de coronacrisis kwamen de competities echter stil te leggen en kon er een streep door dat doel.

Druk op de vrijwilligers

"Maar dat we op zowel de zaterdag als de zondag een prestatief elftal hebben, zorgt er ook voor dat de druk op de vrijwilligers groter werd." Die vrijwilligers moesten de afgelopen jaren niet meer alleen op zondagen zorgen voor goede omstandigheden, maar ook op zaterdagen.

Dat er door de keuze om over te stappen minder druk komt op de vrijwilligers, is voor Deinum ook een reden om naar de zaterdag te gaan. Recreatief voetbal op de zondag verdwijnt bij de club ook, zodat er op zondagen geen vrijwilligers meer nodig zijn voor de kantine.

Het hebben van twee prestatieteams voelde Frisia de afgelopen jaren ook in de portemonnee. "Op zaterdag hebben we ook betaalde trainers. Dus dat we nu voor één dag kiezen, is financieel ook niet onaantrekkelijk."

Mogelijkheid horizontaal overstappen gaf de doorslag

Voor Frisia redenen genoeg dus om het zondagvoetbal te verlaten, maar zonder de mogelijkheid om om horizontaal over te stappen was het nu niet gebeurd. "We maken er gretig gebruik van. Als deze mogelijkheid ons niet was geboden, dan hadden we over een jaar of vijf misschien alsnog de keuze gemaakt, maar dit heeft het proces versneld."