Informatieavond over noodopvang WTC Leeuwarden trekt nauwelijks bezoekers

"Wat ze hier zeggen is toch dat het allemaal goed onder controle is en dat er weinig kans is dat er wat gebeurt." Toch heeft buurtbewoner Jan de Jong zijn zorgen: "Ik vroeg of ze 's avonds ook over straat mogen. Ja, dat mag zeiden ze. Nou met de donkere dagen zo voor de deur ga je dan toch anders uit het raam kijken. De rust is wat uit het hoofd weg."

Mix

Een andere buurtbewoner wil weten wat voor mensen nou precies komen. "Het zal gaan om een mix", zegt Benny Schonewille van het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. "Vooral gezinnen maar ook alleenstaanden. Denk dan aan mannen en vrouwen. We kijken bij de gezinnen nog naar wat past. Moet je hier bijvoorbeeld wel jonge baby's onderbrengen?"

Op 20 oktober krijgt het COA de sleutel van de hal in het WTC Expo. Dan wordt meteen begonnen met het opbouwen van de noodopvang. Schonewille: "Omdat het gaat om noodopvang willen we dat snel klaar hebben. Denk dan aan één, maximaal twee weken later dat de eerste vluchtelingen aan gaan komen."