Oppositie in Leeuwarden niet tevreden met begroting: "Dit college is uitgeregeerd"

"Het is duidelijk dat dit college is uitgeregeerd, het is vlees noch vis", zegt Van der Galiën over de begroting. "Dat vinden we zeer teleurstellend. Er zijn problemen, die moet je dan ook nu aanpakken en niet uitstellen."

Meer investeren in onderhoud

Van der Galiën wijst daarbij op het achterstallig onderhoud van de wegen, vooral de fietspaden. "Als je kijkt naar de staat van onderhoud, dan is er ontzettend veel te doen. Had daar nu een slag in gemaakt", wenst Van der Galiën.

Dat de wegen te wensen overlaten, is ook bij wethouder financiën Hein Kuiken duidelijk. "Bij tussentijdse schouwen is gebleken dat we op een aantal plekken niet aan de eisen voldoen."

Hoewel er 5,5 miljoen euro extra in onderhoud wordt gestoken, vindt Jan-Willen Tuininga van de FNP dat niet genoeg. "We hebben zo vreselijk veel meldingen gekregen van trottoirs die eruit liggen, dat constateert de burger meteen."

Geld verdelen

Er is veel geld in kas, maar Tuininga verwacht dat de komende jaren niet veel geïnvesteerd gaat worden. "Ruimte voor mooie dingen is er de komende jaren niet. Er zijn genoeg zaken die we willen veranderen, dan moet je het geld anders verdelen."

"We roepen al jaren dat de woningbouw in de dorpen vorm moet krijgen. Dat geldt ook voor de groenvoorzieningen. Waar liggen de prioriteiten?", vraagt Tuininga zich af.

Geen bezuinigen

Goed nieuws is er ook, zegt wethouder Kuiken. "Als je kijkt naar de afgelopen jaren, heeft Leeuwarden voor twintig miljoen moeten bezuinigen. Dat hoeft nu voor het eerst in lange tijd niet."