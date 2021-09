Dokkum krijgt een testlocatie voor coronatoegangsbewijzen in De Trimmer

Deze locaties zijn voor mensen die niet gevaccineerd zijn, maar die bijvoorbeeld wel naar een evenement willen en een bewijs nodig hebben dat ze vrij zijn van het coronavirus.

Reistijd beperken

Het noordoosten van de provincie moest voor een toegangsbewijs tot nu toe naar Leeuwarden of Drachten. Voor mensen uit De Schans bij Anjum betekent dat bijvoorbeeld dat ze bijna 40 minuten moesten rijden om in Drachten een test te halen. Voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zou de reistijd nog langer zijn. Mede door de sneltestlocatie in Dokkum is dat probleem nu echter opgelost.

De locatie is tot stand gekomen in opdracht van het Rijk, in overleg met gemeente Noardeast-Fryslân en Stichting Open Nederland. Mensen kunnen er alleen met een afspraak terecht.